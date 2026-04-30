حبس المتهمين بضرب سيدة ووالدتها بسبب خلافات الجيرة

قررت جهات التحقيق المختصة حبس عاملين متهمين بضرب ربة منزل ووالدتها في كفر الشيخ

فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بالتعدى على سيدتين بالسب والضرب أمام منزلهما بكفر الشيخ.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (ربة منزل ، والدتها) ، وطرف ثان: (عاملان "أقارب الطرف الأول") جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة دسوق ، بسبب خلافات عائلية وجيرة بينهم قام خلالها الطرف الثانى بالتعدى بالسب والضرب على الطرف الأول.

أمكن ضبط مرتكبا الواقعة.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابها على النحو المُشار إليه.