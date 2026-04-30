الحرية: الدولة تعتمد على الشباب كقيادات وكوادر رئيسية في مختلف المؤسسات

أكد أحمد خالد أمين الشئون البرلمانية بحزب الحرية المصري، أن دعم القيادة السياسية للشباب يمثل ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الرئيس يولي اهتمامًا غير مسبوق بتمكين الشباب وتأهيلهم لتولي مواقع المسؤولية وصنع القرار.

وأوضح أن مؤسسات الدولة والجهات المختلفة باتت تعتمد بشكل متزايد على الشباب ككوادر فاعلة وقيادات تنفيذية، في مختلف القطاعات، وهو ما يعكس تحولًا حقيقيًا في فكر الإدارة، يقوم على الاستفادة من الطاقات الشابة ومنحها الفرصة لإثبات قدرتها على الإنجاز.

وأضاف أن تمكين الشباب لم يعد مجرد توجه نظري، بل أصبح واقعًا ملموسًا داخل الوزارات والهيئات والمؤسسات، حيث يتم الدفع بعناصر شابة في مواقع مؤثرة، بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن الدولة حرصت على إعداد وتأهيل الشباب عبر برامج تدريبية متخصصة ومبادرات قومية، أسهمت في بناء جيل قادر على القيادة وتحمل المسؤولية، مؤكدًا أن الاستثمار في الشباب هو الضمان الحقيقي لاستدامة التنمية.

وشدد على أن هذا النهج يعزز من ثقة الشباب في مؤسسات الدولة، ويدفعهم للمشاركة الإيجابية في مسيرة البناء، خاصة مع وجود نماذج ناجحة لشباب تولوا مناصب قيادية وحققوا نتائج ملموسة على أرض الواقع.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار دعم الشباب وتوسيع نطاق مشاركتهم في مواقع صنع القرار، سيظل أحد أهم عوامل قوة الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية