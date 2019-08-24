تغذية الطفل في الشهر الخامس.. احذري هذه العادات

تعتبر الشهور الأولى من عمر الرضيع هي الأصعب بالنسبة للأم حتى تتكيف معه وتدرك متطلباته، ومن العقبات التي تحاول اجتيازها بنجاح هي التغذية دون أن تتسبب في عسر الهضم أو أمراض وغيرها لطفلها، هي تغذية الطفل والتي يجب أن تتم على مراحل فالشهر الرابع تختلف فيه تغذية الطفل عن الشهر الخامس وهكذا على مدار العام الأول من عمر الطفل.



تغذية الطفل في الشهر الخامس

يستعد الأطفال لتناول الطعام ما بين الشهر الـ 4 والشهر الـ 6، ففي هذه الفترة يبدأ الجهاز الهضمي لدى الطفل في إفراز الأنزيمات اللازمة لهضم الطعام بجميع أشكاله.



وتساعد عملية إدخال الطعام إلى نظام تغذية الطفل مع إتمامه الشهر الرابع بشكل كبير في تقوية أجهزة الجسم ويبني عادة الأكل في المستقبل، رغم ما قد يسبب من سمنة للأطفال في المستقبل، ولكن التأخر في إدخال الطعام للطفل حتى الشهر الـ 8 أو الـ 9 شهور سيجعل عمليّة البدء بتناول الأطعمة الصلبة أمرًا صعبًا لدى الأطفال، وكذلك تعليمه المضغ والبلع سيصبح أكثر صعوبة.



علامات لـ تغذية الطفل في الشهر الخامس:

- أن يكون الطفل قادرًا على حمل رأسه دون اهتزاز.

- يستطيع الطفل المضغ بكل سهولة.

- زيادة وزن الطفل عن وزنه اثناء الولادة.

- أن يظهر عليه رغبته في تناول الطعام كلما كان أمامه، والتركيز مع من حوله خلال تناول الطعام.

- أن يجلس على كرسي الأطفال في ثبات دون أن يقع.



- أنواع الطعام المفضل إدخاله لنظام تغذية الطفل في الشهر الخامس

يجب أن تأخذ الأمهات في اعتبارها عند إدخال الطعام إلى طفلها الرضيع أن يكون الطعام مطبوخا عن طريق سلقه وهرسه وتقديمه إلى الطفل طريًا، حتى يكون ذلك سهل المضغ والهضم، والحرص من تقديم الطعام صلبا شيء ما حتى لا يتسبب في اختناق الطفل أو إصابته بالمغص.



- الخضراوات المتاح إدخالها لـ تغذية الطفل في الشهر الخامس هي:

البطاطا والفاصوليا الخضراء والقرع.



- الفواكه المسموح إدخالها لـ تغذية الطفل في الشهر الخامس:

التفاح والموز والأفوكادو فهي فواكه طازجة ولينة لن تكون في حاجة إلى طهيها.



الحبوب والنشويات:

الأرز أو دقيق الشوفان



وبالنسبة للحليب والبروتينات:

غير مسموح بدخول حليب آخر غير حليب الأم أو الحليب الخاص بالطّفل حتى عمر 12 شهرا، وكذلك اللحوم لا يجوز إدخالها في وقت مبكر لأنها صعبة الهضم.



- نصائح للأم عند تغذية الطفل في الشهر الخامس:

- في حالة امتناع الطفل عن تناول الطعام لأول مرة انتظري يومين وأعيدي المحاولة.

- لا تدخلي إلى نظامه الغذائي أطعمة مختلفة دفعة واحدة بل ادخلي نوعا واحاد وانتظري 3 أيام حتى تقومي بإدخال نوع آخر.

- يفضل أن تبدأي بـ الحبوب، ثم الفواكه، فيما بعد ذلك الخضراوات وأخيرًا اللحوم.

