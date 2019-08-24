لقاء الخميسى تشعل انستجرام بإطلالة جريئة ..شاهد

نشرت الفنانة لقاء الخميسى عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى صورة جديدة.





وظهرت لقاء الخميسى بشعر أسود قصير ومكياج خفيف، وارتدت تيشيرت أسود وساعة ذهبية فى يدها.





متابعو لقاء الخميسى تفاعلوا مع الصورة معلقين "جميلة، قمر ماشاء الله، نجمة النجوم، ربنا يسعد قلبك".



