لقاء الخميسى تشعل انستجرام بإطلالة جريئة ..شاهد

نشرت الفنانة لقاء الخميسى عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى صورة جديدة.
وظهرت لقاء الخميسى بشعر أسود قصير ومكياج خفيف، وارتدت تيشيرت أسود وساعة ذهبية فى يدها.
متابعو لقاء الخميسى تفاعلوا مع الصورة معلقين "جميلة، قمر ماشاء الله، نجمة النجوم، ربنا يسعد قلبك".
وكانت آخر مشاركات لقاء الخميسي الدرامية، مسلسل "أبواب الشك" وهو بطولتها، إلى جانب كل من "خالد سليم، احمد صلاح حسنى، جيهان خليل، نبيل عيسى، طارق صبرى، ميار الغيطي، تامر شلتوت، عائشة بن أحمد، عبد الرحمن ابو زهرة، حنان سليمان، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.