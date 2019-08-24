محمد فضل الله: خماسية الجبلاية لا تستطيع اتخاذ قرارات دون اللجوء للجمعية العمومية

كشف الدكتور محمد فضل الله، مستشار اللوائح الرياضية، عن الحلول الجذرية للإشكالية الخاصة برفض الجمعية العمومية لاتحاد الكرة تعيين الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) لجنة خماسية مؤقتة لإدارة شئون الجبلاية.



واعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصري مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، والتى تتكون من عمرو الجناينى رئيسًا، وجمال محمد على نائبًا للرئيس وعضوية سحر عبد الحق، ومحمد فضل وأحمد عبد الله.



قال محمد فضل الله فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": خماسي اللجنة المؤقتة لا يوجد بينهم عضو جمعية عمومية ولا يستطيعون اتخاذ أية قرارات بدون موافقة الجمعية العمومية لافتا الى أنه يجب على المسئولين عن الرياضة المصرية السير وفقا لنهج اللوائح والمواثيق الدولية.



أشار محمد فضل الله إلى أنه يتعين التوافق بين الجمعية العمومية لاتحاد الكرة واللجنة الخماسية المؤقتة والفيفا من أجل اكتساب لجنة الجبلاية صبغة المشروعية فى أية قرارات صادرة عنها خلال الأيام القادمة.



لفت الى أنه لا يمكن للجنة الخماسية المؤقتة اتخاذ أية قرارات بدون أن تحصل على صك الموافقة من قبل الجمعية العمومية للجبلاية التي يجب تفعيل دورها فى تعيين اللجنة الخماسية المؤقتة والإستماع إلى رؤيتها وطرح أفكار من جانب أعضاء الجمعية العمومية كى يتسنى الخروج من النفق المظلم.



وشدد محمد فضل الله على أن تعيين أية لجان تدير الجبلاية حق أصيل للجمعية العمومية ويجب الرجوع إلى أعضائها لدى إختيار الأشخاص الذين يتم تكليفهم بذلك مشيرا إلى وجوبية عدم تجاهل أعضاء الجمعية العمومية فى أية أمور خاصة بحقوقهم المشروعة.



يذكر أن الفيفا قام بتكليف اللجنة الخماسية المؤقتة بـ ـ5 مهام هى إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة وثانيا مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ومراجعة لائحة النظام الأساسى والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة.

