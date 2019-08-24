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رياضة

كانتي خارج تشكيل تشيلسي لمواجهة نورويتش سيتي

السبت 24/أغسطس/2019 - 12:56 م
كانتي
كانتي
إسراء أشرف
أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لتشيلسي، عن تشكيلة فريقه الأساسية، التي ستخوض مواجهة نورويتش سيتي، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

وشهدت قائمة البلوز، غياب الدولي الفرنسي نجولو كانتي نجم وسط الفريق، بسبب الإصابة التي تعرض لها في الكاحل.

وجاء تشكيل تشيلسي لمواجهة نورويتش كالتالي..

حراسة المرمى: كيبا -

خط الدفاع: إيمرسون - زوما - كريستينسن - أزبيليكويتا

خط الوسط: كوفاسيتش - جورجينيو - ماونت

خط الهجوم: بوليسيتش - أبراهام - بيدرو.

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