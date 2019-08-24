ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 24 طن فواكه وخضراوات فاسدة داخل ثلاجة بالعاشر من رمضان

السبت 24/أغسطس/2019 - 12:58 م
وكيل أول وزارة تموين
وكيل أول وزارة تموين
محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم ضبط ٢٧ طن فواكه وخضراوات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بالمنطقة الصناعية c6 بمدينة العاشر من رمضان وذلك فى إطار الحملات التموينية والتفتيشية المستمرة على المصانع وثلاجات حفظ المواد الغذائية والمخابز والأنشطة التجارية المتنوعة لضبط المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

ومن جانبها فقد أكدت "فايزة عبد الرحمن" وكيل أول وزارة تموين الشرقية أنه قام قطاع تموين جنوب الشرقية بحملة تفتيشية على ثلاجات حفظ المواد الغذائية والمخابز بمدينة العاشر من رمضان وتم ضبط عدة مخالفات متنوعة وتحرير ‏‎المحضر ٢٠٠ جنح اد ط ثان العاشر ضد صاحب ثلاجة حفظ مواد غذائية لحيازته٢٧ طن فواكه وخضروات فاسدة بالمنطقة الصناعية c6 بمدينة العاشر من رمضان وتم إعدام المضبوطات.

كما تم تحرير ٩ تقارير مخالفة للمخابز بمركز بلبيس لوجود نقص وزن ومواصفات للخبز.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 500 طن ملح طعام داخل مصنع بدون ترخيص بالعاشر من رمضان

ضبط 7 آلاف قرص وأدوية مهربة في حملة تفتيشية على صيدليات العاشر من رمضان

تحرير 32 محضرا ضد مطاعم وأسواق ومحلات مخالفة خلال مايو بالشرقية

حملات تموينية مكبرة على مراكز بيع الأدوية والمحلات التجارية بالشرقية

ضبط 7 أطنان أجزاء ومنتجات لحوم مخالفة بحملات تفتيشية بالعاشر من رمضان والزقازيق

ترشيحاتنا

لا حول لنا ولا قوة.. وحش فضائي يتجه نحو الأرض في 14 سبتمبر

بـ كتف واحد وفوق الركبة.. شاهد فستان دنيا سمير غانم فى أحدث ظهور

تعرف على سن المعاش بقانون المعاشات الجديد بعد إقراره من الرئيس السيسي

سبت ناري.. مواعيد مباريات اليوم 24 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

بعد انفصالها عن معز مسعود .. شاهد أبرز إطلالات شيرى عادل

إطلاق نار على حافلة سياحية بالأردن

ضحايا عنتيل كفر حجازي.. الاولى اطلقت والتانية فى خلافات.. والبحث عن الدوكش المتهم بتسريب الفيديوهات

بـ كتف واحد وفوق الركبة.. شاهد فستان دنيا سمير غانم فى أحدث ظهور

الحج العام المقبل بدون جواز سفر.. السعودية تعلن التفاصيل

بينهم مسئولة بالتعليم.. إحالة المتهمين في قضية تزوير امتحانات أولى ثانوي للجنايات

بـ هوت شورت وبوت.. هيفاء وهبى بإطلالة جريئة فى الساحل الشمالى

تعرف على سن المعاش بقانون المعاشات الجديد بعد إقراره من الرئيس السيسي

موعد مباراة بيراميدز وبطل الكونغو في الكونفدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة

بعد انفصالها عن معز مسعود .. شاهد أبرز إطلالات شيرى عادل

شعر كيرلى وبطن مكشوف.. دينا الشربينى بإطلالة مثيرة للجدل

اخبار الرياضة .. انتقال نجم الأهلي لإنبي..تصريحات نارية لمصطفى يونس.. ورد فعل ايناسيو بعد هزيمة كهربا الكارثية

بعد إقراره من الرئيس السيسي.. 20 معلومة عن قانون المعاشات الجديد

ببشرة برونزية وفستان شيفون... نرمين الفقي بإطلالة صيفية جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اوف شولدر أنيق.. ايمى سمير غانم تخطف الأنظار بهذا الفستان

بـ هوت شورت وبوت.. هيفاء وهبى بإطلالة جريئة فى الساحل الشمالى

بعد ملابسها الجريئة المثيرة للجدل.. شاهد إطلالات فاطمة الصفى