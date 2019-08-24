ضبط 24 طن فواكه وخضراوات فاسدة داخل ثلاجة بالعاشر من رمضان

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم ضبط ٢٧ طن فواكه وخضراوات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بالمنطقة الصناعية c6 بمدينة العاشر من رمضان وذلك فى إطار الحملات التموينية والتفتيشية المستمرة على المصانع وثلاجات حفظ المواد الغذائية والمخابز والأنشطة التجارية المتنوعة لضبط المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.





ومن جانبها فقد أكدت "فايزة عبد الرحمن" وكيل أول وزارة تموين الشرقية أنه قام قطاع تموين جنوب الشرقية بحملة تفتيشية على ثلاجات حفظ المواد الغذائية والمخابز بمدينة العاشر من رمضان وتم ضبط عدة مخالفات متنوعة وتحرير ‏‎المحضر ٢٠٠ جنح اد ط ثان العاشر ضد صاحب ثلاجة حفظ مواد غذائية لحيازته٢٧ طن فواكه وخضروات فاسدة بالمنطقة الصناعية c6 بمدينة العاشر من رمضان وتم إعدام المضبوطات.



