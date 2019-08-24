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اليوم.. آخر رحلات تفويج حجاج الجمعيات من مطار جدة

السبت 24/أغسطس/2019 - 01:55 م
الحجاج المصريين في
الحجاج المصريين في المطارات السعودية
محمد عبد المنعم
أكد أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى أنه استمرار لرحلات عودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن بانتظام ووسط تيسيرات لسرعة إنهاء الإجراءات فإنه من المقرر أن يشهد اليوم السبت ٢٤ من أغسطس الجارى آخر رحلات التفويج من مطار جدة إلى القاهرة حيث سيشهد عودة ٤٠٧ حجاج من ضيوف الرحمن من حجاج الجمعيات الأهلية من محافظة البحيرة بينما ستستمر التفويجات من مطار المدينة المنورة إلى القاهرة حتى ٣٠ من أغسطس الجارى وسيشهد الغد السبت تفويج ٨٥٨ حاجا من المنيا وشمال سيناء وجنوب سيناء وبنى سويف عائدين الى ارض الوطن من مطار المدينة المنورة الى مطار القاهرة بإذن الله. 

وأضاف عبد الموجود كما ستتواصل الغد السبت التفويجات الداخلية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة؛ حيث سيتم تفويج ٧٩٣ حاجا من مكة إلى المدينة لزيارة مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء وجبل أحد وغيرها من المزارات الشريفة. 

وأشار رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنه هناك متابعة مستمرة وزيارة للحالات المحجوزة بالمستشفيات لتلقى الرعاية الطبية والتأكد من تلقيها كافة الخدمات وأن حالات الغسيل الكلوى تغسل بانتظام.

هذا وجدير بالذكر فإنه يتم استقبال والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات الأهلية 966576507579.

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