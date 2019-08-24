نسمة محجوب تحيي حفلا غنائيا على المسرح المكشوف بالإسكندرية.. اليوم

تستعد المطربة نسمة محجوب، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء اليوم، السبت، على المسرح المكشوف في مركز الفنون التابع لمكتبة الإسكندرية وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي الـ17، وسعر تذكرة حضور الحفل 90 جنيهًا.



ومن المقرر أن تقدم نسمة خلال الحفل عددا متنوعا من أجمل أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها جمهورها على خشبة المسرح بشكل كبير منها: "هتقولي ايه"، "الحلو ماله"، "سيب روحك"، "عارفاك"، "قلبي وحرة فيه"، "حب أخوات" وغيرها.



وكانت نسمة، قد أحييت مؤخرًا حفلا غنائيا على خشبة مسرح أوبرا دمنهور، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي وقد حقق الحفل نجاحا كبيرا جدًا.



يذكر أن حصلت نسمة محجوب، على المركز الأول عند مشاركتها في برنامج مسابقات الغناء الشهير "ستار أكاديمي" مما أتاح لها فرصة كبيرة في الانتشار والانطلاق إلى السوق الفني.