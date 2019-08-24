نورويتش سيتي يفرض التعادل الإيجابي على تشيلسي في الشوط الأول

فرض نورويتش سيتي التعادل 2-2 على ضيفه تشيلسي، بالمباراة التي تجمع بينهما الآن، على ملعب "كارو رود"، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".



وبدأ تشيلسي المباراة باحثًا عن الفوز الأول تحت أسطورة البلوز فرانك لامبارد، بطريقة مثالية عندما سجل تامي أبراهام الهدف الأول في الدقيقة 3، قبل أن يسجل تود كانتويل لاعب وسط نورويتش هدف التعادل بعد 3 دقائق فقط عند الدقيقة 6.



ليأتي تشيلسي مجددًا ويسجل هدف التقدم عن طريق اللاعب ماسون ماونت في الدقيقة 17، ولكن بفضل مساندة جماهير نورويتش المتحمسة، نجح فريقهم في قلب الطاولة قبل نهاية الشوط الأول وسجل تيمو بوكي هدف التعادل الثاني في الدقيقة 30.



وسيطر تشيلسي على مجريات الشوط الأول، حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 54% مقابل 46% لأصحاب الأرض.



وافتقد البلوز في مواجهة اليوم أمام نورويتش، لخدمات لاعب الفرنسي نجولو كانتي نجم وسط الفريق، بسبب الإصابة التي تعرض لها في الكاحل.