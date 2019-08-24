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رياضة

نبيل الحلفاوي: دكة بدلاء الأهلي تثير حيرة المدرب القادم

السبت 24/أغسطس/2019 - 02:38 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
مصطفى كرم
أبدى الفنان نبيل الحلفاوي، إعجابه ببدلاء النادي الاهلي والصفات المميزة للموسم الحالي.

وغرد نبيل الحلفاوي، ردا على أحد متابعيه بشأن طريقة لعب محمد مجدي "قفشة" قائلا: "‏وأيضا صالح جمعة.. عندنا دكة تبعث على الاطمئنان.. وتثير حيرة المدير الفني.. محتاجين بس ستريكر كمان".

وجاء ذلك ردا على تغريدة أحد متابعيه قائلا: "‏‎لأول مره أشوف لاعب بعد أبو تريكة بيلعب الكور السهلة ويوصلك بسهولة على الجون.. كنا مفتقدين قفشه فعلا".

ولقيت التغريدة ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎حرام صالح يكون احتياطي" و"‏‎التشكيل بقي صعب يا قبطان الواحد محتار.. شكرا جدا للخطيب".

وفاز الاهلي في مباراته أمس بـ 9 أهداف نظيفة على فريق اطلع برة في إياب دور الــ 64 من بطولة أبطال أفريقيا.

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