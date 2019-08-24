زُج باسمه في خلافات مرتضى منصور ولؤي دعبس.. قصة إبراهيم العرجاني الذي دافع عنه رئيس الزمالك

مرحلة جديدة من الخلافات بين المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ولؤي دعبس بطل المصارعة وعضو مجلس إدارة الزمالك السابق، لم تقتصر على حد تبادل الاتهامات من خلال الفيديوهات، لكنها دخلت مرحلة جديدة بالزج باسماء غيرهم من الأشخاص في تلك الخلافات.
خلال رد رئيس نادي الزمالك على لؤي دعبس عضو مجلس الإدارة السابق، من خلال فيديو جديد وهى الطريقة المتبعة بينهما في توجيه الاتهامات، توعد المستشار مرتضى منصور، لؤي دعبس لزجه باسم رجل الأعمال إبراهيم العرجاني قائلا: «بتاحر باسم الرجال إبراهيم العرجاني، عمال تقول هو اللي بيساعدك، يا كداب العرجاني ميعرفكش، ولو انت راجل اعمل فيديو واتكلم عنه فيه تاني ولو معملتش الفيديو البس طرحة وقول أنا مرة».
خلافات مرتضى منصور و لؤي دعبسالفيديو الجديد لرئيس القلعة البيضاء، جعل الكثير يتساءل عن الشخص الذي زج باسم في تلك الخلافات، ومن هو إبراهيم العرجاني الذي ادعى لؤي دعبس أنه من يدعمه ويسانده، حتى دافع عنه رئيس نادي الزمالك معلنا أن دعبس يتاجر باسم هذا الرجل وليس بينهما أي معرفة من قريب أو بعيد.
إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد القبائل في سيناء، وأحد أشهر رجال الأعمال بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وأحد مشايخ قبيلة الترابين بسيناء، والذي يملك عددا من الشركات والمؤسسات الخيرية، من بينها رئيس مجلس إدارة مؤسسة سيناء للخير والتنمية الاقتصادية.
إبراهيم العرجاني من هو؟
اشتهر عن رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني صاحب الـ 48 عاما، بوقوفه بجانب الدولة المصرية ودعمه المستمر لكل جهود الجيش والشرطة في تطهير سيناء، وتخصيص مؤسسته الخيرية للكثير من الأموال لصالح أسر الشهداء والمصابين من أبناء سيناء ضحايا العمليات الإرهابية التي تنفذها التنظيمات الإرهابية.
ونتيجة لمواقف إبراهيم العرجاني المستمرة في دعم حرب الدولة على التنظيمات الإرهابية، قامت عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس»، في شهر أبريل عام 2015 بتفجير بيت رجل الأعمال الترابينى إبراهيم العرجانى بسبعة براميل متفجرة، ردًا على البيان الذى أصدره اتحاد القبائل بإعلان الحرب على التنظيم، ولتعاونه الكبير مع القوات المسحلة والشرطة في حملتها على تلك التنظيمات الإرهابية.