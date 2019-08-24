زُج باسمه في خلافات مرتضى منصور ولؤي دعبس.. قصة إبراهيم العرجاني الذي دافع عنه رئيس الزمالك

مرحلة جديدة من الخلافات بين المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ولؤي دعبس بطل المصارعة وعضو مجلس إدارة الزمالك السابق، لم تقتصر على حد تبادل الاتهامات من خلال الفيديوهات ، لكنها دخلت مرحلة جديدة بالزج باسماء غيرهم من الأشخاص في تلك الخلافات.



