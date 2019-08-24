هجوم شديد من رواد السوشيال ميديا على محمد رمضان بسبب حفل الساحل الشمالي

هاجم عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي الفنان محمد رمضان بسبب ظهوره غير اللائق فى الحفل الذي أقامه أمس بالساحل الشمالي واعتداء حراسه على بعض الحضور في الحفل، فضلا عن إحراجه لأحد الحضور.



ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر #محمد_رمضان وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر خلال الساعات الماضية.



وعلق عدد من رواد السوشيال ميديا على حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي، قائلين: "‏هي الصور الي منتشره لـ ‎#محمد_رمضان من حفلته دي من حفل غنائي فعلًا ولا من حفل للشواذ؟؟!!!!!!! ".



"طيب هو في راجل أصلًا بيتصور أو بيظهر كده ؟؟!!!! ، ‏‎#محمد_رمضان النقابة كدة هتحتار هو لا بس ولا قالع وانا نفسي افهم ايه الهباب اللي بتهببه ده يعني لما هتقلع هيبقي ليك جمهور اكبر !!! ، عقولكم كمان قالعة قرفتونا".



"لا حول ولاقوه الا بالله الناس الهايفه دى هتنضف امته يخسرو دينهم وفلسهوم وبهدله علشان واحد زى ده ‎#محمد_رمضان".



‏"حفله ‎#محمد_رمضان كانت ف منتهي الروعه و هوا ليه كارزما كده جميله اوووي كشخصيه ناجحه ... بس التنظيم كان ف منتهي السوووء و الجاردان الي اتخانقت مع الجمهور و لما وقفت ع المسرح و محمد رمضان عمال يضرب فيهم علشان يقعدوا تحت و هما ولا هنا بس انت يا محمد اقسم بالله شخصيه ناجحه".



‏"مفكر نفسه مايكل جاكسون هو كمان وبقا بايخ اوى يعنى ‎#محمد_رمضان".



‏"حسبى الله ونعم الوكيل فى الى عملتة فى العيال الصغيرة سلاح و صياعة ‎#محمد_رمضان".



‏"بالمجان واعتداء واقتحام وتحرش".. كلمات تلخص حفل ‎#محمد_رمضان بالساحل".