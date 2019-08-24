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فضيحة أشهر مواقع التجارة الإلكترونية.. أمازون تبيع آلاف المنتجات المحظورة.. تفاصيل

السبت 24/أغسطس/2019 - 03:52 م
أمازون
أمازون
آية جمعة
كشف تحقيق أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن بيع شركة أمازون الآلاف من المنتجات التي تم حظرها، والتي تحتوي على عيوب، وتم الإعلان عن أنها غير آمنة من قِبل الوكالات الفيدرالية.

ووجد التحقيق أن ما لا يقل عن 4152 عنصرا غير آمن أو محظور متاح مجانًا للشراء من واجهة متجر أمازون.

وأوضح موقع "ذا فيرج" التقني أن قائمة المنتجات التي تم تسميتها بطريقة غير مشروعة والممنوعة وغير الآمنة التي سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" كانت مروعة، بما في ذلك المنتجات "المعتمدة من إدارة الأغذية والعقاقير" التي لم تفحصها الوكالة مطلقًا، والأدوية التي تفتقر إلى تحذيرات سلامة الأطفال، والوسائد المحظورة للنوم للأطفال، والعقاقير الطبية المستوردة بطريقة غير مشروعة، وأكثر من ذلك.

وتحتوي العديد من المنتجات التي تم العثور عليها على علامة Amazon الخاصة بالشركة، الأمر الذي يجعلك لا تثق في تلك العلامة بشكل تلقائي الآن، ولعل الأسوأ من ذلك هو أن البحث عثر على 157 عنصرًا على الأقل قالت شركة "أمازون" صراحة إنها محظورة.

ولفت الموقع التقني إلى أن المشكلة تكمن في شبكة "أمازون" الضخمة من بائعي الطرف الثالث الذين يبيعون مجانًا على "أمازون".

كما أن من الصعب تمييز صفحات المنتج للبائعين الخارجين عن العناصر التي يتم بيعها بواسطة شركة أمازون بنفسها Amazon.com.

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