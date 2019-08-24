لو سنانك مسوسة أو مخلوعة.. أعراض تنذر عن إصابتك بهذا المرض

صرح الدكتور باسم سمير استشاري طب الأسنان وعضو جمعية سترومان لزراعة وتجميل الأسنان بسويسرا أن فقدان الأسنان من المشاكل الخطيرة التي تواجهنا، حيث يترتب على خلع الأسنان و فقدانها قصور في وظيفة الفم وعدم قدرته على أداء مهامه من تقطيع الطعام لقطع صغيرة وطحنها ليتم بلعها وأرسالها بسهولة للمري ومن ثم المعدة.



وقال الدكتور باسم سمير أن نقص الأسنان من الفم ينتج عنه مشاكل خطيرة تؤثر على الجسم ككل من قصور في عملية الهضم والإخراج و السمنة و روائح الفم الكريهة و أمراض المعدة و الأمعاء و المرارة.



وأضاف الدكتور باسم سمير أن فقدان الأسنان يترتب عليه نتائج خطيرة جدا، فمن المهم جدا لطبيب الأسنان معرفة الأسباب التي أدت لخلع السن سواء كانت بسبب التسوس أو مرض في اللثة والأنسجة الداعمة أو كسر في السن.



واشار الدكتور باسم سمير أن إستعادة وظائف الفم تبدأ بإعادة ترميم الأسنان التالفة وتعويض ما فقد منها ، وخاصة أن زراعة الأسنان أصبحت من الممارسات الاعتيادية السهلة في عيادات الأسنان مثلها مثل الحشو أو التنظيف ولكن يجب أن تكون تحت إشراف طبى مميز ومتكامل .

