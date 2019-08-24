الرقابة الادارية: القبض على مسئولين بشركة مطاحن القاهرة والجيزة اختلسوا 128 طن قمح

القت هيئة الرقابة الادارية القبض على مديري عموم ورئيسي الانتاج لمطحني "الشروق" ، "الهرم" التابعين لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة ، ورئيس قطاع المطاحن السابق بالشركة ، وأمين صومعة "العهد الجديد" المؤجرة لصالحها، لاختلاس الاخير كمية 128 طنا من الأقماح بعهدته، وقيام الآخرين بتسهيل الاستيلاء عليها عن طريق اصطناعها كارتات مزورة.
وأثبت المضبوطون سالفو الذكر من خلال شركة المطاحن التوريد الوهمي للكميات المحرّزة من احدى الصوامع الي المطحنين المشار إليهما و التابعين للشركة والاستيلاء على قيمتها.
وبعرض جميع المتهمين علي النيابة العامة قررت حبسهم ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات.