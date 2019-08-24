الرقابة الادارية: القبض على مسئولين بشركة مطاحن القاهرة والجيزة اختلسوا 128 طن قمح





وأثبت المضبوطون سالفو الذكر من خلال شركة المطاحن التوريد الوهمي للكميات المحرّزة من احدى الصوامع الي المطحنين المشار إليهما و التابعين للشركة والاستيلاء على قيمتها.





وبعرض جميع المتهمين علي النيابة العامة قررت حبسهم ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات.





القت هيئة الرقابة الادارية القبض على مديري عموم ورئيسي الانتاج لمطحني "الشروق" ، "الهرم" التابعين لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة ، ورئيس قطاع المطاحن السابق بالشركة ، وأمين صومعة "العهد الجديد" المؤجرة لصالحها، لاختلاس الاخير كمية 128 طنا من الأقماح بعهدته، وقيام الآخرين بتسهيل الاستيلاء عليها عن طريق اصطناعها كارتات مزورة.