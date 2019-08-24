ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اخبار الرقابة الإدارية .. القبض على مسئولين اختلسوا 128 طن قمح .. وضبط رجل أعمال عرض رشوة وسقوط موظف اختلس 500 ألف جنيه

السبت 24/أغسطس/2019 - 07:53 م
هيئة الرقابة الإدارية
هيئة الرقابة الإدارية
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مسئولين فاسدين خانوا الأمانة بالاختلاس من عُهَدِهم، و اخر صاحب شركة خاصة للتوريدات قدم الرشوة تستمر هيئة الرقابة الادارية في ملاحقة أرباب العُهد من خائنى الأمانات ومن استحلوا الاستيلاء على المال العام 


ألقت هيئة الرقابة الادارية القبض على مديري عموم ورئيسي الانتاج لمطحني "الشروق" ، "الهرم" التابعين لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة ، ورئيس قطاع المطاحن السابق بالشركة ، وأمين صومعة "العهد الجديد" المؤجرة لصالحها، لاختلاس الاخير كمية 128 طنا من الأقماح بعهدته، وقيام الآخرين بتسهيل الاستيلاء عليها عن طريق اصطناعها كارتات مزورة.

وأثبت المضبوطون سالفو الذكر من خلال شركة المطاحن التوريد الوهمي للكميات المحرّزة من احدى الصوامع الي المطحنين المشار إليهما و التابعين للشركة والاستيلاء على قيمتها وبعرض جميع المتهمين علي النيابة العامة قررت حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات


القت هيئة الرقابة الادارية القبض على صاحب احدى الشركات العاملة في مجال توريد المواد الكيماوية الخام لمعهد بحوث البترول التابع لوزارة البحث العلمي، اثناء قيامه بعرض وتقديم مبلغ ٢٥٠ ألف جنيه كدفعة مقدمة لمبلغ نصف مليون جنيه على سبيل الرشوة لأستاذ باحث مساعد بالمعهد والمكلف برئاسة لجنة جرد الكيماويات والمشرف على الأمن، وذلك مقابل تسهيله للشركة بصرف مستحقاتها لدى المعهد، والتي تقدر قيمتها بحوالي 11 مليون جنيه.

اضافة الى سماحه بالإفراج عن 30 طنا من المواد الكيماوية المخالفة وقيمتها مبلغ ٢ مليون جنيه وسبق توريدها من الشركة.
تم التحفظ على المواد الكيماوية لعدم مطابقتها المواصفات ومخالفتها أمر التوريد، وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت حبسه 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

ألقت هيئة الرقابة الادارية القبض على صراف بفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة لاختلاسه مبلغ 500 ألف جنيه من عهدته.
واختلس الصراف المبلغ إثر تحصيل فواتير استهلاك المياه، وعدم إثبات توريدها لخزينة الشركة.
وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اختلاس ورشوة وفساد فادح.. الرقابة الإدارية تضبط موظفين فى جهات حكومية.. القبض على مسؤولين بشركة مياه شبرا لاختلاسهم 10 ملايين جنيه.. و4 أشخاص في الأقصر بسبب الاستيلاء على أراضي الدولة

الرقابة الادارية: القبض على مسئولين بشركة مطاحن القاهرة والجيزة اختلسوا 128 طن قمح

الرقابة الادارية تلقى القبض على رجل أعمال عرض رشوة 250 ألف جنيه لتسهيل صرف مستحقاته

الرقابة الادارية: القبض على موظف بـ شركة مياه الشرب والصرف الصحي اختلس 500 الف جنيه

ترشيحاتنا

اهم الاخبار.. تامر أمين يلحق بريهام سعيد .. جهاد جريشة يعتذر لـ الأهلي.. التعليم تحدد مصير 2 ثانوي

بعد حديث عمرو الجنايني.. محمد الطويلة يقاطع اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة

بتطبيق إلكتروني شهير.. تميم يتبنى مخططا إرهابيا جديدا ضد مصر ..فيديو

علمي وأدبي فقط .. إلغاء التشعيب لعلوم ورياضة بنظام الثانوية العامة الجديد

بعد إطلالاتها المثيرة وتصدرها ترند جوجل .. 20 صورة لـ دنيا سمير غانم

عايزين يلموا النقطة.. رئيس شبكة الدفاع عن الطفل: زواج طفلي السنبلاوين اتجار بالبشر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتحة فستان تظهر ساقيها .. لطيفة بإطلالة تثير الجدل فى أحدث ظهور.. شاهد

عروسة عندها 20 سنة.. الجمهور يتغزل في رجاء الجداوي.. صور

بـ الحملات والوردة الحمراء.. ياسمين الخطيب في أحدث جلسة تصوير