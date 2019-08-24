اخبار الرقابة الإدارية .. القبض على مسئولين اختلسوا 128 طن قمح .. وضبط رجل أعمال عرض رشوة وسقوط موظف اختلس 500 ألف جنيه

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مسئولين فاسدين خانوا الأمانة بالاختلاس من عُهَدِهم، و اخر صاحب شركة خاصة للتوريدات قدم الرشوة تستمر هيئة الرقابة الادارية في ملاحقة أرباب العُهد من خائنى الأمانات ومن استحلوا الاستيلاء على المال العام









ألقت هيئة الرقابة الادارية ا لقبض على مديري عموم ورئيسي الانتاج لمطحني "الشروق" ، "الهرم" التابعين لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة ، ورئيس قطاع المطاحن السابق بالشركة ، وأمين صومعة "العهد الجديد" المؤجرة لصالحها، لاختلاس الاخير كمية 128 طنا من الأقماح بعهدته، وقيام الآخرين بتسهيل الاستيلاء عليها عن طريق اصطناعها كارتات مزورة.





وأثبت المضبوطون سالفو الذكر من خلال شركة المطاحن التوريد الوهمي للكميات المحرّزة من احدى الصوامع الي المطحنين المشار إليهما و التابعين للشركة والاستيلاء على قيمتها وبعرض جميع المتهمين علي النيابة العامة قررت حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات







القت هيئة الرقابة الادارية القبض على صاحب احدى الشركات العاملة في مجال توريد المواد الكيماوية الخام لمعهد بحوث البترول التابع لوزارة البحث العلمي، اثناء قيامه بعرض وتقديم مبلغ ٢٥٠ ألف جنيه كدفعة مقدمة لمبلغ نصف مليون جنيه على سبيل الرشوة لأستاذ باحث مساعد بالمعهد والمكلف برئاسة لجنة جرد الكيماويات والمشرف على الأمن، وذلك مقابل تسهيله للشركة بصرف مستحقاتها لدى المعهد، والتي تقدر قيمتها بحوالي 11 مليون جنيه.

اضافة الى سماحه بالإفراج عن 30 طنا من المواد الكيماوية المخالفة وقيمتها مبلغ ٢ مليون جنيه وسبق توريدها من الشركة. تم التحفظ على المواد الكيماوية لعدم مطابقتها المواصفات ومخالفتها أمر التوريد، وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت حبسه 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

