حملات أمنية مكثفة لضبط الخارجين على القانون .. فيديو

قامت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى "بكافة محافظات الجمهورية".



أسفرت جهود الحملة التى شنتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وكافة مديريات الأمن خلال أسبوع عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.



جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون ، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.