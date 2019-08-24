شاهد | دار الإفتاء تجيز رسم التاتو عن طريق الماكرو بيلدينج

قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز رسم التاتو" عن طريق "الماكرو بيلدينج" مؤكدا أنه حلال بهذه الطريقة.



وأضاف الشيخ أحمد، في فتوى له عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الوشم الذي يتم فيه غرز الإبر حتى خروج الدم يُعد حرام شرعا، أما "الماكرو بلدينيج" فإنه يتعامل مع الطبقة الثانية من الجلد فقط وبالتالي فإنه يزول بعد فترة حوالي 6 أشهر إلى سنتين.



وأكد أن الوشم الحرام هو الذي يتم فيه خرز الإبر في الجلد حتى يخرج الدم وهذه الطريقة حرام.

