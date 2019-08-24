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جوتيريش : الأمم المتحدة تراقب بانزعاج تطورات الأوضاع فى كشمير

السبت 24/أغسطس/2019 - 09:48 م
الاوضاع فى كشمير
الاوضاع فى كشمير
أ ش أ
اعلن السكرتير العام للأمم المتحدة، انطونيو جوتيريش ، ان المنظمة الدولية تتابع بانزعاج تطورات الأوضاع الراهنة في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان . الموقف عن كثب وان الأمم المتحدة ستواصل الاضطلاع بدورها في هذه الأزمة .

من جانبه، صرح قريشى - خلال الاتصال - أن الإجراءات التي تمارسها نيودلهى من جانب واحد فى كشمير أدت إلى خلق موقف محفوف بالمخاطر بالنسبة للسلام فى المنطقة.

وكانت باكستان قد أحالت إلى مجلس الأمن الدولي إعلان الهند مؤخرا إلغاء الوضع الخاص لكشمير ، حيث طالب أعضاء المجلس الأطراف المعنية بالنزاع فى كشمير بضرورة الكف عن اتخاذ اية إجراءات أحادية الجانب .

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