دوري الابطال.. الزمالك ينهي الشوط الأول بهدف نظيف في شباك ديكاداها ..فيديو



فى حراسة المرمي : محمد ابو جبل

في خط الدفاع : حازم امام - محمد عبد الغنى - محمود علاء - عبد الله جمعه

في خط الوسط : محمد حسن - فرجاني ساسي - شيكابالا - كريم بامبو - اشرف بن شرقي

في خط الهجوم : مصطفي محمد



انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تقام بين فريقي الزمالك ومنافسه ديكاداها الصومالي، بتقدم الأبيض بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات الدوري التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.سيطر الزمالك على أجواء المباراة من ضربة البداية وتمكن من الوصول الى منطقة الجزاء أكثر من مرة عن طريق المهارة المميزة للاعب محمود عبد الرازق شيكابالا، وفرجاني ساسي صاحب اللمسات السحرية ولكن دون إحراز أي أهداف.وحاول فريق ديكاداها الإحتفاظ بالكرة عدة مرات، ولكن لم يتمكن من الإحتفاظ بها أكثر من دقيقة، وانحصرت المباراة في منطقة جزاء الفريق الصومالي.تمكن فريق ديكاداها في الدقيقة 17 من عمر المباراة من الوصول الى منطقة جزاء فريق الزمالك، واحتسب له حكم المباراة ركلة حرة مباشرة من على بعد مميز ليسددها عباس امين لاعب الفريق الصومالي ولكن تخرج بعيدًا عن المرمى.وسجل الزمالك هدف التقدم في الدقيقة 29 من عمر المباراة، عن طريق تمريرة بن شرقي كرة مميزة داخل منطقة الجزاء، وخدع بها جميع المدافعين، لتصل الى مصطفى محمد مهاجم الزمالك، الذي وضعها ببراعة شديدة لتسكن الشباك وتعلن عن هدف الزمالك الاول.وفي الدقيقة 38 من عمر المباراة أجرى الزمالك التبديل الأول، خرج محمد حسن، وحل محمود عبد العزيز بدلًا منه لإستكمال المباراة.وفي الدقيقة 45 من الوقت الأصلي في الشوط الاول، حرم القائم الأيسر اللاعب أشرف بن شرقي من تسجيل هدف ثان للزمالك وانتهى الشوط الاول بتقدم الأبيض بهدف دون رد.