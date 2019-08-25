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برلمان

برلماني يكشف أهمية مشاركة مصر في اجتماعات السبع الكبرى

الأحد 25/أغسطس/2019 - 05:06 ص
علم مصر
علم مصر
ماجدة بدوي
أكد النائب جون طلعت عضو لجنة الإتصالات بمجلس النواب، أن مشاركه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى إجتماعات مجموعة السبع الكبرى والتى ستبدأ أعمالها غدا بمدينة (بياريتز) الفرنسية تؤكد مدى الأهميه التى تمثلها مصر بالنسبة لدول السبع الكبرى وحرصها على وجود مصر ممثلة فى الرئيس السيسي.

وتابع "جون" فى تصريحات خاصة لصدى البلد ، أن القمة ستناقش على جدول أعمالها مواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية والتطرف العنيف من أهم القضايا المدرجة على قائمة أولويات قمة (بياريتز)، ومن المعروف أن مصر تحارب الإرهاب منذ سنوات وفى طريقها للقضاء علية، لافتًا الي أن الإرهابيين يقوموا بإستغلال الإنترنت لخدمه أهدفهم الإرهابية .

كما أشار عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، الي أن مشاركة مصر ستجعل منها شريكا قويا للدول الكبرى وستعرض تجربتها فى مواجهة الإرهاب بكافة أنواعه، كما سنتعرف أيضا على تجارب وأخر ما وصل اليه العالم فى مواجهة تلك الظاهرة التى لا يسلم منها الدول الكبري أو الصغري.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل السبت إلى مدينة (بياريتز) الفرنسية؛ للمشاركة في اجتماعات مجموعة السبع الكبرى لعام 2019، التي تترأسها فرنسا بعد أن قادته كندا في عام 2018، وتسلم فرنسا الرئاسة العام القادم للولايات المتحدة الأمريكية.

ويعد الأمن ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية والتطرف العنيف من أهم القضايا المدرجة على قائمة أولويات قمة (بياريتز)، تليها الأزمة الداخلية لمنطقة الساحل، وضرورة مواجهة منظمات الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، التي تدفع الأسر إلى الموت، بعد إغرائهم بحياة أفضل مع الحديث والتطرق للجرائم البيئية التي تضر بالكوكب.

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