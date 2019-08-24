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حماية المستهلك: جاهزون بـ 14 فرعا جديدا في كافة المحافظات

السبت 24/أغسطس/2019 - 10:52 م
راضي عبد المعطي
راضي عبد المعطي
خالد محيي الدين
قال رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء راضي عبد المعطي، إنهم يعملون علي حل كل شكاوي المواطنين الخاصة بالسلع والخدمات التي تقدم من كافة الشركات والهيئات.

وتابع "عبد المعطي" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "خالد ابو بكر" في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أنهم جاهزون بـ14 فرعا جديد في كافة المحافظات، خاصة في منطقة صعيد مصر، حتي يتمكن من الوصول لكل المصريين والمستهلكين.

أشار اللواء "راضي عبد المعطي" الى تجهيز وإعداد تلك الفروع المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، فضلا عن ترشيح العناصر المتميزة لتلك المهمة، من خلال تلقي شكاوي كافة المواطنين.

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