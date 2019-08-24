والدة معاق الشرقية: ضربوا ابني وعذبوه وعايزاهم يتعاقبوا.. فيديو

أذاعت الإعلامية إيمان الحصري، خلال تقديمها برنامج مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، فيديو لوالدة ضحية الاعتداء على معاق في محل حلاقة بالشرقية.



وقالت "أم مصطفي والدة ضحية الاعتداء"،: «أنا عايزة حق ابني، علشان ولادي كلهم معاقين وتعبانين».



وأضافت: «ابني الكبير اللي اتضرب هو اللي مسئول عن اخواته، وعايزه حد يساعدني في علاجهم».



وأوضحت: «ضربوا ابني وعذبوه وأنا عايزاهم يتعاقبوا وحق ابني يرجعله».

