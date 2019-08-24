ماتا بعد فرحهما بدقائق.. عروسان يلقيان مصرعهما في حادث سير مرعب.. صور

لقي عروسان مراهقان مصرعهما في حادث سير تراجيدي بعد دقائق من حفل زفافهما.



ووفقًال صحيفة " ميرور" البريطانية"، كان كل من هارلي جو مورجان ، 19 عامًا ، ورايانون بودرو مورجان ، 20 عامًا ، من مدينة فيدور الأمريكية ، يعرفان بعضهما منذ أيام دراستهما وتزوجا في حفل حميم بقاعة محكمة في أورانج كاونتي ، تكساس يوم الجمعة، قبل وفاتهما في حادث سير مؤلم.



وبعد انتهاء حفل الزفاف بدقائق قاد هارلي سيارة شيفروليه خارج قاعة الزفاف ، وبجواره عروسته في المقعد الأمامي.



وفور انطلاق العروسين إلى الطريق اصطدما بشاحنة تحمل المقطورات الجرارات ، بحسب ما ذكرته شرطة المدينة.



فيما أعلنت وفاة العروسين في مكان الحادث فور وصول الشرطة والاسعاف.