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ماتا بعد فرحهما بدقائق.. عروسان يلقيان مصرعهما في حادث سير مرعب.. صور

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:42 م
صدى البلد
أحمد شريف
لقي عروسان مراهقان مصرعهما في حادث سير تراجيدي بعد دقائق من حفل زفافهما.

ووفقًال صحيفة " ميرور" البريطانية"، كان كل من هارلي جو مورجان ، 19 عامًا ، ورايانون بودرو مورجان ، 20 عامًا ، من مدينة فيدور الأمريكية ، يعرفان بعضهما منذ أيام دراستهما وتزوجا في حفل حميم بقاعة محكمة في أورانج كاونتي ، تكساس يوم الجمعة، قبل وفاتهما في حادث سير مؤلم.

وبعد انتهاء حفل الزفاف بدقائق قاد هارلي سيارة شيفروليه خارج قاعة الزفاف ، وبجواره عروسته في المقعد الأمامي.

وفور انطلاق العروسين إلى الطريق اصطدما بشاحنة تحمل المقطورات الجرارات ، بحسب ما ذكرته شرطة المدينة.

فيما أعلنت وفاة العروسين في مكان الحادث فور وصول الشرطة والاسعاف.

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