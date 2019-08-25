مسرحية أبو كالبيس على مسرح الغد

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم عروضها الفنية بالمهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته الثانية عشرة، حيث قدمت فرقة نادي مسرح الإسكندرية مسرحية “أبو كالبيس” تأليف وإخراج أشرف علي، بطولة محمد بهجت، سارة عبدالمولى، ياسر فوزي، عمر السيد، سيف محمد، علي مسرح الغد.



يناقش العرض إذا كانت نظرية الدوران للأرض حقيقية وإمكانية دمجها مع قانون نيوتن الثانى للديناميكا الحرارية الذى يعيد الأمور إلى بدايتها قبل أن ينهيها نهائيًا، حيث تدور الأحداث حول إحدى الأسر وقد عادت إلى حيوانيتها التى نشأت عليها، ولكن هناك فتاة لازالت تحتفظ بالإنسانية بداخلها، فيدور الصراع بين الحيوانية والقسوة والبشاعة وبين الإنسانية.



العرض إضاءة أحمد طارق، ديكور أحمد جمعة، موسيقي مصطفى عباس، ماكياج آلاء السعيد، مخرج مساعد ندى علاء الدين، مخرج منفذ أحمد جمال.