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أستاذ طب نفسي: الأطفال لا يتلقون أي شيء في المدرسة حول التربية الجيدة.. فيديو

الأحد 25/أغسطس/2019 - 02:37 ص
الأطفال
الأطفال
محمد القاضي
قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إنه يتم الحكم على درجة تحضر أي شعب عن طريق مدى رعايته للضعيف.

وأضاف "المهدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن هناك تحول كبير حدث في سلوك الإنسان، خاصة تحول مشاعر الحب والرعاية والشفقة نحو ذوي الاحتياجات الخاصة والفقراء إلى مشاعر الاستغلال، خاصة وأن الذي يقوم بهذا العمل يعتقد أن هذا الشخص ضعيف ولا يستطيع الدفاع عن حقوقه.

وأشار إلى أن التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة يرجع إلى تربية الشخص، مردفا أن الكثير من المجتمع فقد جزء كبير من انسانيته.

وأوضح أنه يجب تربية الأطفال على رعاية الحيوان والنبات، متابعا أن الأطفال اصبحوا لا يتلقون أي شيء في المدرسة حول التربية الجيدة، منوها أنه يجب التوعية في المدارس بالتعامل مع المعاقين بشكل به رحمة وإنسانية.

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