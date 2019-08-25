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فن

عمرو المصري: «حيطة سد» التعاون الأول لي مع أصالة

الأحد 25/أغسطس/2019 - 06:00 ص
عمرو المصري وأصالة
عمرو المصري وأصالة
آيه عاطف
عبّر الشاعر عمرو المصري، عن سعادته بالتعاون الأول له مع أصالة، في البومها الجديد، حيث يشارك بأغنية "حيطة سد" من ألحان عمر عادل، و توزيع عمرو الخضري.

وقال المصري، لـ "الصدى البلد" إنه يقدم عملا جديدا ومختلفا، كما إنه حاول جاهدا تقديم عمل فني يليق بمكانة أصالة الفنية وجمهورها الكبير، مؤكدا أن التعاون مع أصالة يعد إضافة لأي فنان، وأن الاغنية التي قدمها معها بها طابع خاص ومميز.

وأضاف أنه كان يريد العمل مع أصالة منذ وقت كبير وبالفعل جاءت الفرصة من خلال المشاركة في هذا الألبوم، مشيرا إلى أن أصالة شخصية رائعة على المستوى الشخصي والفني والتعاون معها كان إضافة كبيرة له.

وتقول كلمات الأغنية :"هنتجرأ ومن حكايتنا نتبرأ .. ده حال الدنيا بتفرق .. مابين حب في قلب اتنين .. وحاولنا نمشي حياتنا كملنا
.. لقينا شعور بيقتلنا ..وهو البعد كان ساب مين ؟".

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