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رياضة

انا صاحب الكورة| حفلة أهداف.. اضربك فين مفيش في وشك مكان.. الزمالك يتأهل على حساب ديكاداها بدوري الأبطال.. فيديو

الأحد 25/أغسطس/2019 - 05:25 ص
شيكابالا لاعب نادي
شيكابالا لاعب نادي الزمالك
محمد رشاد
انتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام فريق ديكاداها بطل الصومال بفوز الفارس الأبيض بستة أهداف نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، فى إطار مباريات دور الـ64 لدوري أبطال أفريقيا.

ويقدم موقع "صدى البلد" عبر برنامج "أنا صاحب الكورة"، تحليلًا فنيًا لمباراة الزمالك وديكاداها، والتي شهدت فوز الفارس الأبيض بستة أهداف مقابل لاشئ، سجل أهداف الزمالك ثنائية لـ شيكابلا ومصطفى محمد وهدف لكل من محمود علاء ومحمود عبد العزيز.

ويتناول التحليل، أبرز الفنيات التى تم تنفيذها على المستطيل الأخضر والخطط التكتيكية التي بدأ بها الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك وتألق شيكابالا اللافت .

ويقدم برنامج "أنا صاحب الكورة" المحلل محمد شوقى، الذى نجح فى خطف الأنظار إليه عبر السوشيال ميديا.

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