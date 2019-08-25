أحدث ظهور.. نسرين طافش بفستان قصير

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش عبر حسابها الرسمي "إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت فيها بفستان قصير.



ونالت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :



قمر -- ربنا يحميكى -- ايه الجمال ده



كانت نسرين طافش، طرحت مؤخرا أول أغنية فى ألبومها الجديد، بعنوان "الحلوة" عبر قناتها على يوتيوب.



الأغنية باللهجة المصرية، من كلمات مصطفى حسين وألحان بلال سرور وتوزيع هانى يعقوب.