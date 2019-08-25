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رياضة

15 لقاءً في إياب تمهيدي دوري أبطال إفريقيا .. مباريات اليوم الأحد 25-8-2019

الأحد 25/أغسطس/2019 - 07:47 ص
كاس دوري ابطال افريقيا
كاس دوري ابطال افريقيا
ريهام بكير
تستانف اليوم الاحد 25-8-2019 ، مباريات إياب الدور التمهيدي لدوري ابطال افريقيا ، لحسم جميع الفرق المؤهلة لدور الـ32 للبطولة.

في الثالثة عصرا تنطلق 3 مباريات هم : سيمبا التنزاني مع يونياو دو سونجو الموزمبيقي ، الهلال السوداني مع رايون سبورت الرواندي ، جور ماهيا الكيني امام أيجل نوار ماكامبا البوروندي.

في الرابعة والنصف عصرا ، مباراة إليكت سبورت التشادي مع سيركل مبيري سبورتيف الجابوني.

في الخامسة مساء تنطلق 3 مباريات هم : أشانتي كوتوكو الغاني مع كانو بيلارس النيجيري ، وبيترو أتلتيكو الأنجولي امام ماتلاما من ليسوثو، بومبلوموس من الموريشيس مع فوسا جينيور من مدغشقر.

وفي السادسة مساء تنطلق 6 مباريات هم :
إنييمبا النيجيري امام رحيمو البوركيني
النصر الليبي مع تيمبيت موكاف من جمهورية أفريقيا الوسطى
فيتا كلوب من جمهورية الكونجو مع يو ام اسي دي لوم الكاميروني
حوريا الغيني امام الملعب المالي
ميكيل كينيما الإثيوبي امام كانو سبورت من غينيا الإستوائية
كارا التوجولي مع بافلاس دي بورقو البنيني

وفي السابعة مساء مباراة إف سي نواذيبو الموريتاني مع سوسيتي أومنيسبورت دي لاميري الايفواري.

وفي التاسعة مساء إتحاد الجزائر امام سونيديب من النيجر.

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