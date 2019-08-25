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منوعات

لتخليد صداقتهم للأبد.. مجموعة شباب يشترون قرية كاملة

الأحد 25/أغسطس/2019 - 09:35 ص
قرية في إسبانيا
قرية في إسبانيا
أش أ
اشترت مجموعة من الأصدقاء في إسبانيا قرية مهجورة بالكامل في منطقة جاليسيا لتحقيق أحلامهم التقاعدية.

وتمكّن أفراد المجموعة من تكثيف مدخراتهم وجمع 140 ألف يورو، فيما بينهم لشراء الضيعة التي ظلت خاوية لمدة 50 عامًا في الريف على مشارف مدينة لوجو في جاليسيا، شمال غرب البلاد.

وعلى الرغم من أن كل مستثمر حاليًا في حالة إفلاس كامل ، فإنه يخطط لتجديد قطعة خاصة به داخل المستوطنة مع فكرة أنه يمكنهم جميعًا العيش معا كل في منطقته، وقال أحد أفراد المجموعة "لدى كل منا منزله الخاص، ولكن معا".

وذكر موقع (لوكال) الإخباري الأوروبي أن هناك ما يقدر بنحو 3 آلاف قرية مهجورة في إسبانيا، توجد أساسا في جاليسيا وقشتالة وليون، وأرجون وأستورياس، وعلى الرغم من أنه لا يتوفر للعديد منها الأوراق الصحيحة للبيع الفوري، إلا أن هناك المئات مطروحة في السوق في أي وقت.

وأشار الموقع إلى أن بعض الأشخاص يطرحون هذه القرى المهجورة للبيع والتي تثير اهتمام المشترين الأجانب الذين يبحثون عن فرص السياحة الريفية، لكن المزيد من الأسبان مهتمون الآن بالعودة إلى القرى التي هجرها أسلافهم.

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