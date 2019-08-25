راغب علامة يثور على حكومة لبنان.. اعرف السبب

وجه الفنان اللبناني راغب علامة، رسالة صارمة لحكومة لبنان، عبر تغريدة أطلقها على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" .





وأعرب الفنان راغب علامة، عن أسفه الشديد بشأن ماوصلت إليه لبنان من دمار، وقال فى تغريدته: "حكومة من 30 وزيرًا وما في كهربا ولا ماء ولا حل للنفايات ولا للصرف الصحي ولا للبيئة اللي ربنا وهبنا إياها ولا للاقتصاد ولا لمحاسبة للحراميين اللي سرقوا البلد ونهبوه وحطوا علينا ديون تفوق الـ100 مليار دولار".





وأضاف "راغب": "يا ضيعانك يا لبنان.. واللي فيه تحت باطو مسلة بتنعرو".





وأرفق تغريدته بصورة كُتب عليها: حكومة سويسرا الغرب 8 وزراء فقط!...حكومة سويسرا الشرق 30 وزير!





وجاءت التعليقات من قبل متابعى راغب علامة على تويتر كالتالى:

ياسلام عليك..الحياة أحيانا بتوجع

للاسف احنا نسينا يوم الحساب

ع فكرة مش لبنان بس أغلبية الوطن العربي ياضيعانو وياحسرتو