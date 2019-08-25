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بسبب تغريدة فتاة عن الزعل.. هاشتاج #مجدي_يعقوب يتصدر تويتر

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:43 ص
صدى البلد
مصطفى كرم
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #مجدي_يعقوب بسبب تغريدة فتاة عن الزعل، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:

‏‎مجدي يعقوب لو شاف الكلام ال هي هبداه دا هيروح فيها 😂😂🤦🏻‍♀️

‏حد ينده مجدي يعقوب ناو.

‏‎مين اللي قال ان الكلام ده صح 😂😂😂😂😂😂😂 مجدي يعقوب لو شاف الكلام ده هينتحر 😇.

‏مجدى يعقوب لو عتر فيكى هيفلقك 😂😂😂 وسلملى على الحجج والاعذار 😂😂.

‏فين مجدي يعقوب يجي يشوف ايه الي بيحصل ده 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂.

‏‎مجدي يعقوب لو عتر فيها هيعمل من قلبها بانيه والله 😂⁦🤦🏻‍♀️⁩.

وكانت فتاة قد غردت عبر تويتر قائلة "‏عارفين يعني ايه cardiac tempomade يعني القلب يتملى سواد من كتر الزعل..البنت دي ماتت عشان صاحبها نيمها وهي زعلانه..وزيها الآلاف، كل ما البنت بتزعل وبتخبي جواها السواد ده بيزيد في قلبها ويضغط عليه وعشان كده بتحس بوجع ".

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