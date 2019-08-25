وزير الأوقاف يلتقي قيادات الدعوة بالقليوبية.. الجمعة

يلتقي وزير الأوقاف بقيادات الدعوة بمحافظة القليوبية وذلك خلال مشاركته المحافظة احتفالاتها بعيدها القومي.



كما سيتم توزيع أربعة أطنان من لحوم صكوك أضاحي الأوقاف في إطار خمسة وأربعين طنا تم تخصيصها لخمسة وأربعين ألف أسرة من الأسرة المستحقة بالمحافظة توزع على دفعات متتابعة بإذن الله تعالى .



ويأتى ذلك في إطار احتفالات محافظة القليوبية بعيدها القومي ، وفِي إطار جولاته الميدانية ولقاءاته المتتابعة بقيادات العمل الدعوي على مستوى الجمهورية.



