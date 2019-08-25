ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف يلتقي قيادات الدعوة بالقليوبية.. الجمعة

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:04 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
إيمان طلعت
يلتقي وزير الأوقاف بقيادات الدعوة بمحافظة القليوبية وذلك خلال مشاركته المحافظة احتفالاتها بعيدها القومي.

كما سيتم توزيع أربعة أطنان من لحوم صكوك أضاحي الأوقاف في إطار خمسة وأربعين طنا تم تخصيصها لخمسة وأربعين ألف أسرة من الأسرة المستحقة بالمحافظة توزع على دفعات متتابعة بإذن الله تعالى .

ويأتى ذلك في إطار احتفالات محافظة القليوبية بعيدها القومي ، وفِي إطار جولاته الميدانية ولقاءاته المتتابعة بقيادات العمل الدعوي على مستوى الجمهورية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتوفير 800 طن لحوم .. بروتوكول بين الأوقاف والتموين

وكيل أوقاف القليوبية: تسليم الدفعة الأولى من صكوك الأضاحى وتوزعها على الفقراء

الأوقاف توزع 75 طن لحوم أضاحي على الفقراء بالمحافظات.. السبت

اليوم.. الأوقاف توزع 75 طن لحوم أضاحي على الفقراء بالمحافظات

ترشيحاتنا

دوام التوفيق في العبادة .. على جمعة يكشف علامات رضا الله عن عبده

انا صاحب الكورة| حفلة أهداف.. اضربك فين مفيش في وشك مكان.. الزمالك يتأهل على حساب ديكاداها بدوري الأبطال.. فيديو

بنتى هتتسجن.. أم تناشد أهل الخير مساعدتها فى سداد ديونها

قصف جبهة.. التخان يردون على ريهام سعيد بهذه الطريقة

طريقة عمل عجة البطاطس والبيض

تويوتا تنوي إصدار جديد من TJ كروزر .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا تنوي إصدار جديد من TJ كروزر .. صور

بالدولار وبعد الخصم.. سعر غير متوقع لـ فستان دنيا سمير غانم المثير للجدل

جمبسوت مكشوف و ريش أحمر ... زوجة مصطفي فهمي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية