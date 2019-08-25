أمن القاهرة تواصل تطهير الأحياء من الإشغالات.. صور

واصلت أجهزة الأمن بالقاهرة توجيه حملاتها على عدد من المناطق والميادين والمحاور المرورية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، مؤكدا على مواصله أجهزة الامن توجيه الحملات اليومية لضبط كافة صور المخالفات ورفع الاشغالات .



حققت الحملة نتائج ايجابية فى مجال الإشغالات والمرافق حيث تم تنفيذ (995) قرار إزالة إدارية وتم تحرير ("186" محضر إشغال طريق –"73" محضر إدارة بدون ترخيص – "36" محضر تلوث بيئة – "83" محضر بائع متجول – "5" محضر عدم شهادة صحية) و ضبط "14" عربة لبيع الفاكهة وفاترينة مأكولات - 4 مركبات "توك توك" – "6" عربات كارو وتنفيذ (2) حالة غلق إدارى، إزالة ("14" لافتة إعلانات – "1" غرزة شاى– "2" إستكمال أعمال إزالة – "20" تاندة .



فيما تمكن رجال المرور بإشراف اللواء عمرو البيلى مدير مرور القاهرة من ضبط نحو ٧ آلاف مخالفة مرورية متنوعة.

