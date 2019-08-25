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حوادث

ضبط 4 أشخاص بحوزتهم تمثال يشتبه في أثريته بالوايلي

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:47 ص
كلبش
كلبش
كتب محمد صبرى
نجحت الأطواف الأمنية بالقاهرة في ضبط 4 أشخاص بحوزتهم تمثال يشتبه في أثريته.

وأوضح بيان، الأحد، أنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الوايلي بميدان العباسية دائرة القسم تمكنوا من ضبط مدير تسويق بشركة وصاحب مقهى ومدير شركة ومأمور ضرائب حال استقلالهم سيارة ملاكى وبحوزتهم تمثال فرعوني لسيدة من الخشب طوله 60 سم يشتبه في أثريته.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف المتهمان الأول والثاني أقرا بتعرفهما على المتهمين الثالث والرابع عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت، وتواجدهما بمحل الضبط لعرض التمثال عليهما لمعاينته تمهيدًا لشرائه.

وبمواجهة المتهمين الثالث والرابع بما جاء بأقوال المتهمين أيداها، وتحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

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