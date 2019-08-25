مكافحة المخدرات بالقاهرة تضبط عاطلا متلبسا بـ 170 جرام هيروين

تمكنت قوة أمنية من إدارة مكافحة جرائم المخدرات بالقاهرة من ضبط عاطل سبق اتهامه في القضية رقم 10029 لسنة 2015م عابدين "مخدرات"، حال تواجده بمنطقة سكنه.



وعثر بحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 170 جراما، ومبلغ مالي 500 جنيه وهاتف محمول.



وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وجارٍ تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.