44 جنيها زيادة فى أسعار الذهب منذ بداية أغسطس

قفزت أسعار الذهب فى مصر قفزت نحو 44 جنيها فى الجرام الواحد منذ بداية شهر أغسطس الجارى ، وذلك بالتزامن مع ارتفاعه عالميا بسبب التواترات التجارية بين اكبر قوتين اقتصاديتين فى العالم الولايات المتحدة الأمريكية والصين.



وتراوحت أسعار الذهب اليوم الاحد 25-8-2019 لعيار 21 الأكثر شيوعا ما بين 703 و 705 جنيهًا مقارنة 660 جنيها فى أول أغسطس.



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 603 جنيهات.



وتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 805 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 5632 جنيها.



وسجل جرام الذهب عيار 14 سعرا نحو 469 جنيها.



وبلغ السعر العالمى للذهب 25022 جنيه جنيها للأوقية وتتوقف ارتفاع اسعار الذهب اليوم او انخفاضها علي عاملين اساسيين , سعر برميل النفط وسعر الدولار , فكلما ارتفع سعر برميل النفط ارتفعت معه اسعار الذهب وكلما انخفض سعر الدولار الامريكي كلما زادت اسعار الذهب.



و شهد الذهب تراجع اليوم الجمعة الماضية حيث اتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في نحو خمسة أشهر، إذ تسبب الافتقار إلى الوضوح بشأن توقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة إلى دفع المستثمرين لبيع المعدن الأصفر لجني بعض الأرباح حسب وكالة رويترز.



وخسر الذهب نحو1.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع الماضي، ويتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ 29 مارس.



كما هبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1504.40 دولار للأوقية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 16.99 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 858.97 دولار ليظل متجها صوب تحقيق مكسب أسبوعي.



وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1482.50 دولار للأوقية. لكن المعدن المُستخدم في الحفز الذاتي يتجه صوب الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، رابحا 2.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع.



ويتوقع الخبراء استمرار صعود أسعار الذهب عالميا لتسجيل قمة 2008 عند مستوى 1800 دولار للأونصة.

