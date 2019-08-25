تعرف على منافس الزمالك المقبل بـ دورى أبطال أفريقيا

أصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على موعد مع مباراة قوية فى دور الـ32 من منافسات دورى أبطال أفريقيا بمواجهة جينيراسيون فوت السنغالى الذى نجح فى التأهل على حساب اويلرز الليبيرى.



وكان الفريق السنغالى تلقى هزيمة فى المباراة الأولى أمام بطل ليبيريا بهدف دون رد، قبل أن يفوز فى مباراة العودة بثلاثة أهداف دون رد.



ويلتقى الزمالك مع جينيراسيون فوت بطل السنغال فى الذهاب أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل، والعودة فى القاهرة أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر المقبل.



ويشارك الفريق السنغالى فى هذه النسخة من منافسات دورى أبطال إفريقيا بعد أن نجح فى حصد لقب الدورى السنغالى.

