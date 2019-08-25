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تدريبات مصرية روسية بيلاروسية في إطار التمرين المشترك حماة الصداقة 4

الأحد 25/أغسطس/2019 - 02:15 م
تدريبات مصرية روسية
تدريبات مصرية روسية
محمد إبراهيم
تواصل قوات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوى الروسية والبيلاروسية المشاركة فى التدريب المشترك "حماة الصداقة -4" تنفيذ الأنشطة والفاعليات المخططة.

حيث يشارك فى التدريب أكثر من ألف مقاتل من عناصر قوات المظلات و القوات الجوية المصرية وقوات الإنزال الجوى الروسية والبيلاروسية ، لتنفيذ مهام تدريبية مشتركة تشمل الإسقاط الجوى للقوات بهدف إستعادة السيطرة على عدد من الأهداف الحيوية وتطهيرها من جميع العناصر الإرهابية. 

وقد بدأت المرحلة التحضيرية بإكتمال وصول جميع القوات إلى منطقة التدريب بنطاق مدينة ريازان الروسية، حيث أصطفت القوات المشاركة ، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى للدول المشاركة كما تم رفع العلم المصرى والروسى والبيلاروسى.

كما يتضمن التدريب تنظيم العديد من المؤتمرات والمحاضرات النظرية والأنشطة العملية لتحقيق التجانس والدمج بين القوات والتعرف على الخواص الفنية والتكتيكية للأسلحة والمعدات وآليات القيادة والسيطرة والتدريب على الإسعافات الأولية.

وإكتساب المهارات الميدانية والتكتيكات الخاصة التى تستخدمها القوات فى تنفيذ مختلف المهام ، كما تم التدريب على إنزال قوات تكتيكية محمولة جوًا بإستخدام الحبال عبر طائرات الهليكوبتر.

يذكر أن تدريب " حماة الصداقة " لمكافحة الإرهاب نفذ للمرة الأولى عام 2016 بجمهورية مصر العربية ويجرى تنفيذه بالتبادل بين البلدين سنويًا ، بما يساهم فى نقل وتبادل الخبرات القتالية والميدانية ودعم جهود العمل المشترك.

يأتي ذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة المصرية والعديد من الدول الشقيقة والصديقة.

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