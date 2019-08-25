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حوادث

بشرى للمصريين بالخارج.. الداخلية توجه مأموريات لـ أمريكا والكويت لاستخراج البطاقات

الأحد 25/أغسطس/2019 - 06:39 م
بطاقات رقم قومى
بطاقات رقم قومى
مصطفى الرماح
وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على إيفاد بعثات قانونية وفنية تابعة لقطاع الأحوال المدنية إلى دولتى الولايات المتحدة الأمريكية "واشنطن ، هيوستن"، والكويت، لإستخراج بطاقات الرقم القومى لأبناء الجاليات المصرية المقيمين بهما، دون تحميلهم تكاليف ومشقة حضورهم للبلاد.

وتبدأ البعثة عملها فى الولايات المتحدة الأمريكية " هيوستن " ابتداء من يوم 26/8/2019 ولمدة 15 يوما، وفي دولة الكويت - ابتداء من يوم 1/9/2019 ولمدة 12 يوما.

يأتى ذلك فى إطار حرص أجهزة وزارة الداخلية على التواصل مع أعضاء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج، وتيسير إجراءات حصولهم على الخدمات بمحال إقامتهم.

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