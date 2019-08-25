بشرى للمصريين بالخارج.. الداخلية توجه مأموريات لـ أمريكا والكويت لاستخراج البطاقات

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على إيفاد بعثات قانونية وفنية تابعة لقطاع الأحوال المدنية إلى دولتى الولايات المتحدة الأمريكية "واشنطن ، هيوستن"، والكويت، لإستخراج بطاقات الرقم القومى لأبناء الجاليات المصرية المقيمين بهما، دون تحميلهم تكاليف ومشقة حضورهم للبلاد.
وتبدأ البعثة عملها فى الولايات المتحدة الأمريكية " هيوستن " ابتداء من يوم 26/8/2019 ولمدة 15 يوما، وفي دولة الكويت - ابتداء من يوم 1/9/2019 ولمدة 12 يوما.
يأتى ذلك فى إطار حرص أجهزة وزارة الداخلية على التواصل مع أعضاء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج، وتيسير إجراءات حصولهم على الخدمات بمحال إقامتهم.
وتبدأ البعثة عملها فى الولايات المتحدة الأمريكية " هيوستن " ابتداء من يوم 26/8/2019 ولمدة 15 يوما، وفي دولة الكويت - ابتداء من يوم 1/9/2019 ولمدة 12 يوما.
يأتى ذلك فى إطار حرص أجهزة وزارة الداخلية على التواصل مع أعضاء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج، وتيسير إجراءات حصولهم على الخدمات بمحال إقامتهم.