شاهد.. الاستخبارات الإسرائيلية تكشف تفاصيل ضرباتها لمواقع فى سوريا





وأضاف أن "مندوبي إيران في سوريا حاولوا في الأيام الأخيرة إطلاق طائرات مسيرة متفجرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية".



وتابع: "لقد كشفت الجهود الاستخبارية تخطيطات الخلية من داخل مبنى إيراني، بقيادة سليماني، وأدت لإحباط الخلية.. فيلق القدس مستمر في جهوده لزعزعة الاستقرار في المنطقة"؛ مؤكدا مواصلة الجهود لوقف محاولات فيلق القدس للمساس بإسرائيل ومواطنيها.



وأرفق رئيس هيئة الاستخبارات الإسرائيلية مع البيان صورة جوية أظهرت الأهداف التي ضربها الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، في عقربا، جنوب شرق دمشق.



وكانت إسرائيل هاجمت أهدافا في سوريا بالصواريخ، بينما قالت دمشق إنها تصدت لها بفضل دفاعها الجوي.

كشف رئيس هيئة الاستخبارات الإسرائيلية، الميجور تمير هيم، مزيدا من التفاصيل حول الضربات التي وجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، قرب العاصمة السورية دمشق.وقال هيم في بيان له: "قام الجيش الليلة الماضية، بفضل عمليات استخبارية عميقة، بإحباط عملية إرهابية إيرانية ومنع المساس بالأراضي الإسرائيلية".