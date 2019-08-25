مركز التسوية يلغي هبوط الداخلية وبتروجت والنجوم من الدوري

أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي حكما نهائيا بعدم هبوط أندية الداخلية وبتروجيت والنجوم، واستمرارهم في دوري الموسم القادم بعد تلقيه شكوى رسمية خلال الاشهر الماضية .



وهبطت فرق الداخلية بتروجت والنجوم رسميًا إلى دورى القسم الثانى، بعدما استقرت فى قاع جدول مسابقة الدورى العام للموسم الماضى.



واحتل فريق الداخلية بتروجت المركز الـ16 فى جدول المسابقة برصيد 35 نقطة، فيما احتل فريق الداخلية المركز الـ17 برصيد 27 نقطة، وفى المركز الأخير جاء فريق النجوم برصيد 26 نقطة.



