وصول 3 حافلات تقل حجاج الجمعيات الأهلية بشمال سيناء

وصلت إلى مدينة العريش شمال سيناء، 3 حافلات تقل حجاج الجمعيات الأهلية قادمين من مطار القاهرة الدولي بعد أداء فريضة الحج لهذا العام .



أكدت سعدية محمود مدير عام التضامن الاجتماعي في شمال سيناء ، في تصريح اليوم الأحد، أن إجمالي عدد حجاج الجمعيات الأهلية لهذا العام بلغ 128 حاجًا وحاجة من مختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيرة إلى وفاة حاجة واحدة أثناء أداء الفريضة.



وأوضحت أنه تم توفير 3 حافلات سياحية لنقل الحجاج من مطار القاهرة الدولي إلى العريش وبئر العبد.



يذكر أن الحجاج غادروا المحافظة في نهاية يوليو الماضي إلى مطار القاهرة الدولي للسفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج وكان في وداعهم محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.