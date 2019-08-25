تجنبوا مراكز الدروس .. رسالة عاجلة من التعليم لطلاب المدارس قبل بدء الدراسة

أكدت وزارة التربية والتعليم انها تعمل حاليا على تطوير المنظومة التعليمية في مصر بدعم من القيادة السياسية"



‎وقالت وزارة التربية والتعليم : أن التطوير في المرحلة الثانوية العامة يعتمد على الفهم وقياس مهارات الطلاب، ونواتج التعلم، والجديد هو أسلوب التحضير وطريقة الاستذكار لإعداد الطلاب للجامعة وسوق العمل، وتواجه الوزارة تحديات لتغيير الموروث الثقافى من الاعتماد على الحفظ والدروس الخصوصية وغيرها.



‎وأوضحت الوزارة أنها تعمل على تدريب المعلمين لمساعدة الطلاب في الصفين الأول والثاني الثانوي العام على نوعية الأسئلة الجديدة



‎وأشارت إلى انه سيتم توفير فيديوهات تعليمية على بنك المعرفة، مطالبةً بعودة الطلاب للمدرسة لتحقيق الاستفادة، وعدم اللجوء لمراكز الدروس الخصوصية، مؤكدًا أننا نستهدف تحقيق متعة التعلم، وتشجيعهم على الاستمرار في رحلة التعلم مدى الحياة.



‎وأضافت وزارة التربية والتعليم أن ما تم إنجازه في البنية التحتية يعد إعجازًا حيث تم تزويد 2500 مدرسة ثانوي بأجهزة السيرفر، وإعداد نصف مليون امتحان في 10 أيام ووراء ذلك جيوش وكوادر من الوزارة



‎وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه تم إنشاء 11 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية تقدم تعليمًا فنيًا متميزًا مما يؤهلها للمنافسة عالميًا، بالإضافة إلى إنشاء 35 مدرسة يابانية، حيث اختارت دولة اليابان استضافة مصر للحديث حول تجربة المدارس اليابانية ونجاحها في مصر.



جاءت هذه التصريحات خلال حفل تكريم بنك التعمير والإسكان لأوائل طلاب التعليم العام والفني للعام الدراسي 2018/2019 بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وبنك التعمير والإسكان.