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رياضة

ليفاندوفسكي و بيريسيتش.. لاعبان فرقهما المال و جمعتهما الأقدار

الأحد 25/أغسطس/2019 - 07:28 م
بيريسيتش وليفاندوفسكي
بيريسيتش وليفاندوفسكي
بدأ عام 2011، ويتواجد الثنائي ليفاندوفسكي و بيريسيتش معا في نادي بروسيا دورتموند الألماني ليكونا علاقة صداقة قوية بينهما قبل أن يعاني بروسيا دورتموند الألماني اقتصاديا لتفرض سياسة المال رأيها وذلك بانتقال الكرواتي بيريسيتش الى نادي فولفسبورج الألماني عام 2013 .ومن ثم انتقل البولندي روبرت ليفاندوفسكي الى نادي بايرن ميونخ الألماني عام 2014.

2015، رحيل الكرواتي عن صفوف فولفسبورج وانضمامه الى نادي انتر ميلان والذي قدم به مواسم رائعة حيث شارك في 141 مباراة وسجل 37 هدفا وصنع 30 مع الفريق الإيطالي مما يضع فريق بايرن ميونخ اللاعب في حساباته.

2019،تبتسم الحياة لهما مرة أخرى وتشاء الأقدار أن تجمع بين الثنائي في فريق واحد حيث انتقل الكرواتي إلى صفوف بايرن ميونخ على سبيل الإعارة مقابل 5 مليون يورو مع أحقية الشراء بنهاية الموسم مقابل 20 مليون يورو.

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