ظريف: طريق المفاوضات بشأن البرنامج النووي صعب.. لكن يستحق المحاولة

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة مجموعة السبع الكبار في فرنسا.



وبحسب "سكاي نيوز"، أكد ظريف أن طريق المحادثات بشأن البرنامج النووي صعب، لكن الأمر يستحق المحاولة.



وقال الإليزيه إن المحادثات مع ظريف إيجابية وستستمر.



وكان ظريف غادر مقر قمة مجموعة السبع في فرنسا، بعد زيارة مفاجئة.



وأعلنت المستشارة أنجيلا ميركل أنها أجرت محادثات مع ظريف ونظيره الفرنسي جان إيف لورديان.



وقال إن المحادثات بين وزيري الخارجية الإيراني والفرنسي كانت على هامش قمة مجموعة السبع وإن كل فرصة يجب اغتنامها لتخفيف التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.



وأضافت المستشارة الألمانية: "علينا أن نجد سبيلا لخفض التصعيد. إذا لم يحدث .. علينا أن نخشى أن تتخلى إيران عن مزيد من التزاماتها في الاتفاق النووي، حتى أكثر في سبتمبر".



وتابعت: "لقد علمنا بوصول وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى بياريتس قبل وقت قصير من وصوله".