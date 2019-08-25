ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

منتخب مصر للسباحة يصل القاهرة بفضية دورة الألعاب الأفريقية .. صور

الأحد 25/أغسطس/2019 - 08:46 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
وصلت مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، بعثة المنتخب المصري للسباحة، عائدا من دولة المغرب، بعد المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا هناك.

تم إنهاء إجراءات وصول بعثة منتخب مصر للسباحة، من خلال مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، وتم استقباله من قبل فريق من العلاقات العامة بشركة مصر للطيران.

وحصل المنتخب علي الميدالية الفضية في منافسات الدورة الإفريقية المقامة حاليا في المغرب، وحقق المركز الثاني والفضية في سباق ١٠٠ متر تتابع مختلط بعدما حقق زمنا قدره ٣ دقائق و٣٤ ثانية.

وجاء منتخب جنوب إفريقيا في قمة ترتيب السباق بفارق ٣ ثواني عن مصر، وجاء منتخب الجزائر في الترتيب الثالث.


منتخب مصر للسباحة يصل القاهرة بفضية دورة الألعاب الأفريقية .. صور
منتخب مصر للسباحة يصل القاهرة بفضية دورة الألعاب الأفريقية .. صور
منتخب مصر للسباحة يصل القاهرة بفضية دورة الألعاب الأفريقية .. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دارين حجازي تتوج بفضية التجديف في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب

يوسف القماش يتوج بفضية 50 متر ظهر بالألعاب الأفريقية

إنجازات مدوية.. ماذا يقدم المصريون بمنافسات دورة الألعاب الإفريقية؟

عبدالخالق البنا يتوج بفضية التجديف في دورة الألعاب الأفريقية

دارين حجازي تتوج بفضية التجديف بدورة الألعاب الأفريقية

عيساوي يحقق فضية ١٠٠ متر صدر بسباحة الألعاب الإفريقية

ترشيحاتنا

قيدها بالكلابش.. التعليم تشكو لوزير الداخلية اعتداء ضابط على معلمة ببورسعيد

بالكاجول .. تعليق غامض من نجم الأهلي في أحدث ظهور بعد إعلان رحيله

بعد رحيله عن الأهلي.. لاسارتي يقترب من تدريب هذا الفريق

أول تعليق من عمرو الجناينى بعد حكم إلغاء هبوط الداخلية وبتروجت والنجوم

محمد صلاح يتراجع.. ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2020

حريق في قناة الأهلي.. وإلغاء برامج الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واقفة على الشباك.. هند صبرى تثير هوس متابعيها بإطلالة أنيقة بالأبيض

اطلالة جذابة .. مي سليم بمكياج وعدسات تبرز جمال عينيها

طريقة عمل الشوربة بوصفات غير تقليدية.. أبرزها السمك والبصل