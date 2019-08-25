منتخب مصر للسباحة يصل القاهرة بفضية دورة الألعاب الأفريقية .. صور

وصلت مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، بعثة المنتخب المصري للسباحة، عائدا من دولة المغرب، بعد المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا هناك.



تم إنهاء إجراءات وصول بعثة منتخب مصر للسباحة، من خلال مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، وتم استقباله من قبل فريق من العلاقات العامة بشركة مصر للطيران.



وحصل المنتخب علي الميدالية الفضية في منافسات الدورة الإفريقية المقامة حاليا في المغرب، وحقق المركز الثاني والفضية في سباق ١٠٠ متر تتابع مختلط بعدما حقق زمنا قدره ٣ دقائق و٣٤ ثانية.



وجاء منتخب جنوب إفريقيا في قمة ترتيب السباق بفارق ٣ ثواني عن مصر، وجاء منتخب الجزائر في الترتيب الثالث.





