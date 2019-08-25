صاحب القدم الذهبية.. الأهلي يختار أفضل لاعب في موسم 2018-2019

اختار النادي الأهلي أفضل لاعب في موسم الماضي 2018-2019 ، وذلك بعد أن تمكن المارد الأحمر من حصد لقب الدوري بعد صراع شرس مع الزمالك طوال الموسم، ودع الفريق مسابقة كأس مصر من دور الـ 16.



اختار الأهلي على معلول صاحب القدم الذهبية بعد الاستفتاء الذي أجراه الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وحاز اللاعب التونسي على أعلى نسبة تصويت بين المشاركين.



ونجح النجم التونسي في تسجيل 8 أهداف مؤثرة كان لها الفضل في حصد نقاط ثمينة لـ الأهلي.